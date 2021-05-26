台大附近「福音大樓」房地將公開標售，外資商仲世邦魏理仕（CBRE）獨家接受業主委託，公開標售位於台北市汀州路三段占地近800坪的「福音大樓」絕版土地，訂於7月13日，以底價25.8億元開標。

世邦魏理仕今天表示，本次標售標的除包含台北市罕見的大面積土地外，尚包含地上建物「福音大樓」總面積約3,376坪，該基地使用分區為第三種住宅區。

此案處台北市正核心區域，為開發商及大型財團爭相搶進之稀有土地。

世邦魏理仕表示，台電大樓至公館生活圈一帶，人文底蘊豐富，生活機能健全，除有台灣最高學府台灣大學及多所明星學校坐落本區外，更有台大萬坪校園綠地加持，許多指標型建案單坪成交價皆突破每坪百萬元以上之高價。

世邦魏理仕表示，近年台北市土地稀缺，且自2009年10月20日起，500坪以上的國有非公用土地，不再辦理標售，自此市場上鮮有500坪以上土地釋出。國產署於今年3月標售兩筆台大旁住宅地，皆吸引多組建商搶標，分別由新潤建設以24.22億元、及綺華建設以13.6億元得標，推估未來房價更有機會挑戰每坪130萬之行情。

CBRE世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：本標售標的除位處台北市精華區位外，並臨近台大萬坪校園，享公館商圈繁榮生活機能與便利之交通網絡。且本案基地氣派方正、三面臨路，地上建物已達危老申請屋齡；其近800坪之基地更可進行都更，未來重新開發效益可期。

世邦魏理仕表示，本案標售底價換算土地單坪底價約324萬元，參考今年3月國產署標售之盛況，價格極具吸引力，此外基地規模更勝於過往，勢必更將掀起市場激烈搶購盛況。

(工商 )