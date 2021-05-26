觀望氣氛濃．周二歐美原油期貨微漲；儘管美國5月消費者信心指數出現回落，來到117.2點，略低於學者預估的118.8點，顯示物價上漲和失業率上升抑制消費者信心，但該指數仍維持在疫情期的高點區間。

此外，美伊核協議談判進程有所延遲，分析師指出，對於美國若解除伊朗制裁，原油供應可能增加的疑慮，石油輸出國組織(OPEC)與盟國所組成的(OPEC+)，可能推動延長減產的計畫，藉此降低更多庫存，令投資人觀望氣氛濃厚，也促使歐美油價在一周高點附近徘徊；其中美國原油漲幅0.03%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.02美元，報每桶 66.07美元；6月熱燃油維持平盤，報每加侖2.04美元；6月RBOB汽油同樣持穩，報每加侖2.12美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.19美元，報每桶68.65美元。(商品行情網)

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