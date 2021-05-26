歐股周二持平，更加接近於歷史高點；德國兩大房地產商合併和科技股的上漲，然而被礦業股的下跌所抵銷，礦商擔憂中國市場表現。

周二泛歐Stoxx 600指數小漲0.13點或0.03%，為445.20點；盤中一度創歷史新高來到447.15點。

德國DAX指數上漲0.2%，盤中一度創下歷史新高。歐洲最大住宅房地產商Vonovia同意以180億歐元收購德國同業德國住宅(Deutsche Wohnen)，激勵大盤表現。

德國住宅飆漲15.7%，漲幅居冠歐股；而Vonovia下跌6.1%；歐股房地產類股上漲0.4%。

在美聯準會官員安撫通膨擔憂，表示寬鬆政策將持續後，科技股上漲1.3%。

由於通膨擔憂的緩解，歐元區公債殖利率連續第三天下跌。

礦業股大跌1.7%。中國表示，將加大對關鍵大宗商品價格的監控；先前中國也曾警告，要為工業大宗商品的價格降溫，打擊囤貨和投機行為。

海德堡水泥上漲0.2%。美國建築材料供應商Martin Marietta表示，將以23億美元收購該德國公司在美國加州和亞利桑那州的資產。

英國鐵路營運商Trainline跌8.3%，為歐股跌幅最大個股；英國政府上周至提出新的鐵路營運計畫，讓該公司前景不明。

(時報資訊)