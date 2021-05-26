宏遠證(6015)以競拍方式發行可轉債宏遠證一(60151)總金額7億元，自明（27）日起至31日投標，拍賣底價為100元（即債券面額10萬元），為上櫃券商首次發行可轉債、亦為金融股採競拍募集可轉債先例，可望吸引投資市場關注。

成立於1961年的宏遠證為政府開放設立的首批核准券商，1996年上櫃掛牌交易，目前全台共有10處營業據點。宏遠證表示，因近年公司在經紀、承銷業務拓展加速，募集資金將用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務，為創造公司營運良好動能。

宏遠證一可轉債轉換價格訂為19.6元，以債券面額10萬元計算可轉換5102股，發行期間5年、發行滿3年可依面額賣回，投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本，為兼具股票與債券優點的投資標的。

宏遠證2020年合併淨收益13.06億元、年增53.41％，創近11年高點，稅後淨利4.14億元、年增達1.94倍，每股盈餘（EPS）1.24元，雙創近8年高點。公司決議擬配息0.5元，亦創近8年高點，盈餘配發率約40.32％。

受惠台股交投持續熱絡，宏遠證2021年4月自結合併淨收益5.69億元，月增達83.91％、年增近1.47倍，創歷史次高。稅後淨利3.84億元，月增達1.05倍、年增達1.25倍，每股盈餘1.16元，優於3月0.57元及去年同期0.51元。

累計宏遠證前4月合併淨收益11.66億元、年增達近6.26倍，創同期次高。稅後淨利6.9億元、每股盈餘2.09元，較去年同期虧損0.96億元、每股虧損0.28元大幅轉盈，公司表示，主因經紀、自營、承銷等業務表現良好，且積極強化經紀、承銷業務動能有成。

隨著全球資金寬鬆、股市持續熱絡，宏遠證積極開拓經紀業務，2月完成受讓承接花蓮光隆證券經紀業務及相關資產設備，以光隆分公司正式併入全台服務據點，有助擴大服務廣度、帶動經紀業務市占率及績效表現，對整體營運帶來正向挹注。

此外，宏遠證成立數位金融處，打造為「專業有溫度的數位券商」，建立更優質的數位服務、電子交易平台，以強化電子網路平台與實體分公司的互補性，今年前4月線上數位及臨櫃開戶數年增達1.12倍，展現在數位金融布局成功效益。

宏遠證去年完成IPO與SPO主協辦案件共34件、總承銷金額約51億元，包括主辦華新科、碩天等大型可轉債募資案，近期亦完成欣興50億元公司債主辦承銷。股代業務去年底合計代理117家，包括上市櫃46家、興櫃16家，公發及其他公司55家，服務約180萬戶股東。

(時報資訊)