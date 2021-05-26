26日，根據日本日刊工業新聞（Nikkan Kogyo）報導，日本政府希望台積電(TSMC) 與日本索尼集團（Sony Group） 合資1兆日圓約91.9億美元，興建日本首座20奈米（nm）半導體廠，用來製造車用，工廠機器設備與家電用晶片。

據悉，按日本經濟產業省（METI）目前規劃，台日雙方將在索尼位於日本西南部的影像感測器廠附近，興建這座技術性含量不高的半導體廠。

日本索尼表示，以上報導純屬猜測故不予置評。而台灣的台積電也未有立即性評論。

(時報資訊)