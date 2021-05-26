美股消息面：

1.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國5月消費者信心指數為117.2，不如市場預估的119.2。

2.美國商務部公布，4月新屋銷售月減5.9%，以年率計為86.3萬戶，不如市場預期的97萬戶。

3.標普/Case-Shiller公布，2月美國20大城市房價指數較去年同期上揚13.27%，超出市場預期的年漲12.55%；2月數據修訂後為年漲12%。經季節性因素調整後，20大城市房價指數月漲1.6%，高於市場預期的月漲1.3%；2月數據修訂為月漲1.23%。

4.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，3月房價月漲1.4%，年漲13.9%。

5.伊朗原油恢復出口將使全球供應增加，但市場看好北半球夏季用油的前景，周二紐約期油收漲2美分或0.03%，為每桶66.07美元。倫敦布蘭特期油收漲19美分或0.3%，為每桶68.65美元。兩期油合約均創下一周新高。

6.美國部分經濟數據不如預期，緩解了市場對通膨的擔憂，周二美元與債息同步走低，帶動國際金價上揚，紐約6月期金收漲13.5美元或0.7%，為每盎司1898美元，創下1月來新高，盤後一度漲破1900美元大關，最高升至1900.45美元。

(時報資訊)