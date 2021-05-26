永康一處私人宮廟遭指防疫期間演練八家將且不戴口罩，大灣派出所派員到該私人宮廟勸導。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

疫情嚴峻，全台防疫三級警戒延至6月14日，但台南市永康區一處私人宮廟近期被民眾發現，晚間持續操練八家將且過程中不戴口罩，附近居民都心驚驚，尤其，學甲仁聖大帝廟壇群聚感染迄已造成8人染疫，永康警分局大灣派出所昨晚8點多派員了解，現場僅2人並無群聚，警方當場告誡，防疫期間，未戴口罩及違反群聚經勸導不聽，絕對嚴加取締，移由衛生主管機關裁罰。

大灣派出所24日晚間接獲大安街疑似有宮廟成員群聚，且未戴口罩，所長立即前往查看，到場後發現只有2名成員到場，也都有戴上口罩，並無演練八家將情事，當場告誡廟方，絕對不能於防疫期間群聚，更要落實戴上口罩，避免造成防疫破口。

據了解，該私人宮廟經常利用晚上召集各地信眾操練八家將，且操練時不戴口罩讓附近居民看了都心驚驚，不過，該宮廟否認演練八家將，面對警方上門，聲稱「已經很久沒操練八家將了」，也強調只要有信眾到宮廟，都會勸導戴上口罩。

(中時 )