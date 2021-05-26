三級警戒延長！指揮中心：各縣市暫停公祭 10:092021/05/26 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延至6月14日，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，為防堵疫情擴散，也延長全國各地宗教寺廟場所暫不進入、各縣市暫停公祭，到6月14日，請民眾能多體諒。 陳宗彥今天上午在指揮中心記者會上指出，因應三級警戒延長，已經跟22縣市的民政單位溝通並取得共識，延續之前各宗教場所暫不進入的規範，且各縣市暫也停公祭，喪葬禮儀只限家祭，不進行公祭，請民眾能多體諒，這段期間有家屬遇喪親之痛，也請體諒。 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #公祭 #三級警戒 #延長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 屏東避免群聚 原鄉族人籲暫勿上山 04:102021/05/18 地方新聞 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 防疫升級 科技大廠做好分流上班 08:542021/05/18 財經 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 11:292021/05/18 生活 《熱門族群》防疫商機 3C買氣升溫 08:362021/05/18 財經 政治熱門新聞 最新民調「血流成河」 媒體斷言：民進黨這次擋不住了！ - 政治 「美豬吃了、軍火買了」柯文哲轟酈英傑：疫苗何時來？ - 政治 避談林瑋豐 王定宇PO新文遭酸怒槓網友 被反嗆3字秒閉嘴不敢回 - 政治 看到有人被抬出去 柯文哲轟中央：不要在辦公室看數字 - 政治 蔡政府不普篩 施正鋒爆：有不可告人的理由 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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