中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延至6月14日，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，為防堵疫情擴散，也延長全國各地宗教寺廟場所暫不進入、各縣市暫停公祭，到6月14日，請民眾能多體諒。

陳宗彥今天上午在指揮中心記者會上指出，因應三級警戒延長，已經跟22縣市的民政單位溝通並取得共識，延續之前各宗教場所暫不進入的規範，且各縣市暫也停公祭，喪葬禮儀只限家祭，不進行公祭，請民眾能多體諒，這段期間有家屬遇喪親之痛，也請體諒。

(中時 )