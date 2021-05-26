金門水試所期待放流魚苗後，進一步充實漁業資源，強化和穩定魚種多樣性，為大海帶來盎然生機。（金門縣水試所提供）

今年因受疫情影響為避免群聚，改由水試所員工自行放流。（金門縣水試所提供）

金門縣水產試驗所選定7處海域，展開為期2周的黃鰭鯛、黃錫鯛魚苗放流作業，期待進一步充實漁業資源，強化和穩定魚種多樣性，為大海帶來盎然生機。

縣水試所說明，這項年度重點放流工作，挑選黃鰭鯛及黃錫鯛的5-7公分魚苗，往年均在「世界海洋日」前後辦理，宣導愛護海洋，復育漁業資源的重要性，今年因受疫情影響為避免群聚，取消原定規畫活動，改由該所員工自行放流。

這批魚苗是去年12月22日開始培育，歷經6個月養成已達適合放流體型，數量估計有黃鰭鯛4萬尾、黃錫鯛3萬尾，考量這些魚種均有地域性，會長時間停留在適合棲地，為均衡周遭海域的漁業資源，今年度放流地點選定馬山、南石滬、瓊林、建功嶼、寒舍花、峰上、歐厝等7處海岸。

該所說明，黃鰭鯛及黃錫鯛都是金門周遭海域常見的魚種，市場的需求量大，期待放流作業能進一步增加和穩定金門海域的漁業資源。

(中時 )