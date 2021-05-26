日本「國民老婆」新垣結衣本月19日宣布與因拍攝《月薪嬌妻》相戀的星野源結婚，昨(25日)星野源婚後首度為廣播節目露面，一下車就被記者包圍，他強調兩人雖住同棟大樓，但還沒同居，至於求婚時說了什麼？星野源害羞說，就是很普通的「請跟我結婚吧」，讓女神點頭嫁人。

新垣結衣2016年演出《月薪嬌妻》，和男主角星野源就傳出假戲真做，2018年星野源被爆秘密搬家到和新桓結衣家同棟大樓，被推測是為了避媒體、方便約會，如今傳出婚訊，更被媒體調侃兩人家住的近，常互相走動，走著走就在一起變成一家人。昨星野源上廣播節目《All Night Nippon》，被聽眾問當年是否為了接近女方才搬到同棟大樓？星野源闢謠稱「真的是巧合」。

新垣結衣、星野源日前宣布婚訊。（圖／翻攝自推特）

星野源昨上工主持節目前先接受媒體訪問，他看到一群媒體現身，驚訝笑說：「哇！太厲害了，不好意思，謝謝！從沒見過這樣的陣仗」，如今宣布婚訊已經一周，星野源坦言覺得這星期過得很快，「現在有了『終於平靜了』的感覺，才感覺鬆了口氣」，並表示：「還沒住在一起，得到很多人的祝福，慢慢有了實感」，至於兩人何時會同居？星野源說等一切穩定後再決定具體時間。

廣播節目上，不少聽眾也對兩人的新婚生活充滿好奇，有人問：「想知道兩人是怎麼互相稱呼的呢？」星野源打趣說：「果然該來的還是會來的，真的很普通，我叫她『結衣醬』，她會稱呼我『源桑』或『星野桑』之類的」，至於有人好奇當年他是否為了方便談戀愛才搬家？星野源表示：「真的不是這樣，後來在劇組聚會上我們還因此互相致歉」，澄清許多藝人都選擇住在那邊，間接否認兩人從2018年就秘戀。

(中時新聞網)