台灣疫情爆發，每日都有數百人確診，醫療量能是否足夠，令人擔憂。台北市副市長黃珊珊透露中央防疫新規範，未來只要家裡環境符合規定，快篩陽性就會在家裡進行居家隔離，且可能會變成常態，她呼籲大家在社區防疫時，要特別注意身邊可能隨時都有陽性確診者。

黃珊珊昨（25）日在個人臉書上傳8分多鐘的影片指出，因為中央已宣布第三級警戒延長至6月14日，意味著大家還要再過兩三個禮拜這樣的生活，黃珊珊先是嘆了一口大氣，接著說「但是疫情並沒有控制下來，所以我們要更小心」，由於疫情還在燃燒中，所以中央有一些新的規範，確診人數愈來愈多，大家會關心「為什麼還有確診者在家？」

黃珊珊說，每天開防疫專責旅館的房數，大概只能開到150，頂多到200，可是每天仍有快篩陽性的名單進來，因為醫療量能關係，的確會造成確診者在家。黃珊珊表示，目前為止，台北市政府都是用專責防疫旅館來收治，但是的確量能愈來愈多的時候，後勤的確是有開放上的困難。

因此中央也設了新的規範，只要快篩結果是陽性，如果患者沒有住院需求，而且家裡環境是可以一人一室，就會讓他在家裡居家隔離，也就是會跟現在的居家隔離的人一樣，在家裡居家隔離，並開立一個居家隔離通知書，同時給他框一個電子圍籬，意味著將來有很多的確診者，只要沒有什麼症狀，就會被框在家裡居家隔離，這跟現在的制度會有點不太一樣。

黃珊珊接著說，第二是如果快篩陽性有症狀的話，就會往醫院送，因為他們都是確診者，這兩個都不會直接送到集中檢疫所，所以將來集中檢疫所要收治這些部分，集中檢疫所如果可以的話，「我會盡量的收」，但是因為太多人是完全無症狀的，他將來就會回到社區，「也就是大家要能夠理解，確診者在家這件事，可能會變成常態，也是我們在社區防疫，要注意的事。」

黃珊珊提醒，今天以後，各位的生活要更注意，因為很多快篩陽性的，接下去的狀況就是回家，也就是說你要設想身邊，可能隨時都有陽性確診者，可能在社區，也可能在家附近，只要環境是符合規定的話，中央目前是同意他們在家裡居家隔離的。

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(中時新聞網)