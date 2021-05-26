雙北疫情嚴峻，新北市刑大科偵隊隊員24日因身體不適前往快篩呈現陽性，遭居家隔離後，與他有接觸的警員也安排快篩，25日晚間又有3名隊員呈現陽性，新北市警局為求慎重，以急件進行PCR檢測，凌晨結果出爐，僅有1名呈現陽性，今天整棟新北市刑大大樓將進行大消毒。

新北刑大3警快篩陽性PCR出爐，確認僅1人確診，今天全棟大樓仍進行大消毒。(新北市警局提供)

據了解，新北市刑大科偵隊隊員24日身體不適前往快篩呈現陽性，他主動回報刑大，刑大第一時間立即要求該名隊員在家居家隔離，靜候PCR檢測結果，與他有接觸的隊員同時安排快篩、居家隔離，今（25日）晚間同隊另3名隊員也快篩呈現陽性。

據悉，該名隊員21日至23日休假，他於22日開始感覺身體不適，於24日並未進入辦公區域直接前往醫院快篩，快篩結果為陽性，他立即回報刑大相關主管。新北市刑大第一時間獲報立即加強辦公室清消，24日全區消毒一次，今（25日）再安排2次清消，改採分流、異地辦公等作為；同隊隊員晚間10時許快篩結果出爐，又增加3名隊員快篩呈現陽性；明（26日）將再進行全區消毒。

新北市警局為求慎重，立刻以急件安排進行PCR檢測，今天凌晨結果出爐僅一名員警呈現陽性反應。

新北市政府刑事警察大隊，一名員警於5月21日身體不適向主管請假，後於5月24日返回工作崗位前仍持續出現不適，本局立即依緊急處理SOP安排該員快篩，並於確認快篩結果為陽性後，旋即安排PCR檢測，目前該員正等候PCR檢測結果。

新北市警局表示，上述3人其中1人，同住兄長為樹林分局偵查隊同仁，亦於同日安排篩檢，頃獲知結果為陽性後，亦已緊急安排同小隊3名同仁前往篩檢，初篩均為陰性。以上初篩陰性人員均已休假返家進行自我健康管理，避免與他人接觸。

目前本局已規劃刑警大隊所有同仁及與樹林偵查隊確診同仁接觸較密切者，於今(26日)前往快篩，避免疫情持續擴大。

市刑大已於24日與25日（樹林分局於25日與26日）分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛做清消三次，確保辦公環境安全，另與樹林分局均已實施分流及居家辦公，讓必要之行政運作都能正常維持。

新北市警局第一時間啟動疫調作業，快速釐清感染源及所有接觸者，經調查刑大染疫同仁於病發現前曾多次協助前往協尋染疫失聯者，研判可能於過程中遭傳染。

黃宗仁局長沈痛的表示，對於員警因為查緝確診失聯者而染疫，感到萬般不捨，警局這裡一定會給予最大的協助與支持，並希望所有同仁在這非常時期能優先保護自己的安全，因為大家都是維護社會安全最重要的基石。

(中時新聞網)