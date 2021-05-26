台灣近期確診新冠病患暴增，雖然政府呼籲民眾盡量待在家裡不要外出，以及出門時需要戴上口罩，但無奈還是有些人不願配合。除當地正在大幅增加篩檢外，更讓外界擔憂的，因缺少新冠疫苗，使得全台接種率只有約1%。同時，新冠病毒似乎轉移陣地，已從歐美各國飄向亞洲各地。

先從印度講起，講難聽一點可說是先前過於自滿，太過民粹，以及基礎建設過於老舊，又再度又被新冠病毒盯上。而這一次，正被新變種病毒株肆虐的印度，不知有多少民眾每天生活在恐慌中。因為，印度醫療系統可謂已分崩離析，各地除病床嚴重不足外，醫療用氧氣更是沒有夠用過；加上有聖河之名的印度恆河，幾乎每天都可見大量疫歿者浮屍漂流，但印度政府卻否認是疫情所致。

同時新冠喪鐘也敲響東南亞各國，包括泰國，馬來西亞，甚至情況尚未全面嚴重化的越南。目前，這些亞洲國家的新冠確診人數，有些甚至已屢創新高。

在每日染疫者方面，印尼現已近六千，菲律賓最近也宣布一度近七千。可怕的是，現在不知道是已自高峰期下降，或是擴大傳染的前兆。

更大的病源之地，應該是在亞洲各地貧民窟。柬埔寨四月飽受新冠病毒肆虐，連國家領導人都曾呼救快要亡國了。雖然每日染疫人數有下降趨勢，但總染疫數已暴增逾2.4萬人。但之前，柬埔寨得到新冠肺炎人數僅約2400位而已。

寮國，四月初只有不到50位新冠患者，但現在官方數字統計已超過1,700例。至於在緬甸，由於2月的軍事政變後，因為已無正式統計，現在無法得知當地疫情真實狀況。

沒想到，從2020年新冠病毒開始蔓延，一年後的亞洲各國現在，無論在經濟或家庭方面，又再度受到衝擊。但這些深受其害的亞洲各國，都不願輕易重啟一年前的封境措施。

新冠疫苗接種率不高，以及國境防堵不易，中國大陸新確診者又開始增加。有最多約五千公里邊境長度的寮國也是，因與五個不同國家並鄰，有許多確診者發現是經由湄公河，從泰國傳染而來的。

亞洲相對富裕的新加坡與台灣，一度被譽稱防疫有成，但現在也苦於境內正在大爆發時期。

全球已開發國家中的日本，新冠疫情始終沒有徹底抑制過，且疫苗接種率始終無法提高，也正煩惱於有八成民眾不願在七月下旬重辦奧運。

疫情在亞洲地區看起來很無助，但南美洲的情況也好不到哪裡去。因為曾經把這次新冠病毒視為無物並且輕忽的巴西總統，目前當地醫療體系，也正因疫情關係而亮起紅燈。(2-1)

(時報資訊)