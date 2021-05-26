新冠疫情當下，現在有兩件事情得趕快去做。一個就是新冠疫苗施打，部分接種率高的歐美各地，現在因為染疫人數減少，有的已經開始在規劃暑假旅遊行程。亞洲的泰國也希望重新開放普吉島旅遊，但目前接種率僅有1％，且又傳出監獄爆發大規模群聚感染，當局也考慮要特赦部分人犯出獄以抑制新冠疫情。

像台灣就是接種率太低，所以疫情才會像現在如此一發不可收拾。新加坡也是，雖然愈來愈多人已打過疫苗，但要達到群體免疫還有很長一段距離。疫情無法有效抑制，迫使這座獅城也不得不取消，像是世界經濟論壇這種國際盛會。新加坡政府目前打算在八月底前，都要給成年民眾至少打一劑疫苗，為擴大接種率下，第二劑接種時間也得延後。

有些區域看似疫情控制得宜，但接種率拉不上來就是種隱憂。不到12%香港民眾，有完全接種兩劑新冠疫苗。澳洲對疫苗接種態度，是以跑馬拉松式的慢步調方式進行，而不是像跑百米的衝刺法，所以目前只有約7％澳洲人打過疫苗。

第二個就是從印度到巴西所帶來的教訓，那就是因為篩檢數量不足，病情追蹤與基因定序能力不足，導致疫情熱區未完全受監控，全球進而付出代價。同時，一些健保機構也未能掌握新變種病毒株最新演變，疫情發展變成手足無措，猶如航行在茫茫大海中，少了羅盤指引方向一樣。

以東南亞受新冠病毒危害最嚴重的緬甸來說，除了醫療設施破舊不堪外，資源也嚴重缺乏。例如，每10萬緬甸人當中，只有0.7張重症病床與0.5台醫用呼吸機。相較之下，印度有兩張多病床，韓國則有近11張。從2021年2日1日起的軍事政變後，情況沒有好轉因為又發生多家醫護人員的不服從運動，也就是不滿軍政府而抗議罷工。政變前，每天有約1.8萬檢測人數，政變後，這數字不到千位。若想要大規模接種新冠疫苗，緬甸現在基本上根本是緣木求魚。

對抑制新變種病毒株爆發，一定要先發制人，東南亞地區疫情絕對不可以輕忽。世衛組織(WHO)指出，新變種病毒株最早是在2020年12月於印度所發現，不僅傳染力較高，染疫後不易治療，且資訊相對也比較少。另外，在英國，南非與巴西也有不同變異病毒傳出。在新冠疫苗嚴重不足下，很多亞洲地區疫情後來的發展性會是如何，實在也頗令外界所擔憂的。(2-2)

(時報資訊)