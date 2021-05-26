1.益航(2601)：外資昨回補買超2772張，推升早盤股價震盪漲逾1%。

2.士紙(1903)：短線跌多、5日線爬升，今早彈升近2%。

3.歐買尬(3687)：列警示股，公布4月每股盈餘0.13元，早盤股價強彈逾4%。

4.國產(2504)：南港廠都更案審議過關，多方歡慶，盤初一度走高3%。

5.昇貿(3305)：今起實施庫藏股擬買回4千張，自救股價奏效，盤初勁揚6%以上。

6.系統電(5309)：強化儲能設備業務，營運動能開攻，股價步出谷底一度大漲7%，成功站上季線。

7.健和興(3003)：本土法人挺，其中投信25日買超330張，早盤一度漲停，但上檔反壓不輕。

8.泰山(1218)：呷涼商機+股價超跌，今早此穩在28.5元之上，未再破底。

9.中壽(2823)：每股隱含價值逾股價3倍，早盤漲約2.8%，收復中均。

10.蒙恬(5211)：活化資產，估處分利益1.05億元，早盤跳空漲停。

11.康那香(9919)：外資昨回補千張，早盤買盤踴躍，挾量漲近5%。

12.南港(2101)：輸美轎車胎被課徵反傾銷稅，遭101.84%最高，早盤一度失守5日線，下滑有撐跌近2%。

13.恆大(1325)：前4月EPS達2.4元，口罩穩軍心，外資止步連3賣超，股價反彈漲近5%。

14.華夏(1305)：國際油價在高檔徘迴，外資擴大賣超，晨盤下跌逾4%。

15.台驊投控(2636)：今年獲利拚抵十年總和，早盤利多上攻逾4.5%。

16.祥碩(5269)：外資看好Q2續賺逾1股本，重申加碼，股價走揚近3%。

17.菱生(2369)：展望佳，不畏外資連5日賣超，晨盤續反彈漲逾4%，人氣高一度衝上17.8元。

18.台微體(4152)：股價跌深+抗黴菌藥物獲印度藥證利多點火，連拉3根漲停。

19.合晶(6182)：獲自營商連3買，早盤一度彈升5%，收復50元及月線。

20.先進光(3362)：MSCI半年度調整中納入全球小型指數成份股，27日收盤後生效，早盤震盪彈漲半根停板，攻克季線。

21.國光生(4142)：前進東南亞市場，激勵晨盤開高走揚逾3%，重返月線。

22.藥華藥(6446)：申請新藥P1101納新冠治療指引，早盤聞訊大漲近5%，站穩月線及80元。

23.佳凌(4976)：買盤點火，開盤10分鐘亮燈鎖漲停，收復80元關卡。(編輯整理：李慧蘭)

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