天鈺(4961)第二季受惠宅經濟驅動需求強烈，法人預估，單季合併營收及稅後淨利都有機會改寫單季新高水準，面對產能緊張部分，天鈺也預計產能的取得可望逐季增加，天鈺近幾個交易日股價強勢，今開高震盪，雖一度壓低回平盤，但盤中隨即再拉高，上漲約4%，股價最高達322元。

天鈺第一季營收40.04億元，季增加10.08、年增加90.89%，單季純益7.9億元，季增加8.34、年增加18.78%，單季每股獲利4.78元，單季毛利率39.26%；且第二季起天鈺營運大爆發，累計前4月的營收57.56億元，年增加104.6%，稅後淨利14.22億元，累計每股獲利已經達7.66元，光是前4個月的獲利就超越去年全年，天鈺去年每股獲利為4.07元。

半導體產能吃緊，天鈺預估下半年將會多於上半年，第三季也會相較第二季有中個位數成長、第四季則會有相較第三季有高個數成長，明年則看好會有雙位數成長，夏普廠目前佔產能四成，第三季預計晶圓廠漲幅10~15%，會盡量轉嫁給客戶。另外，天鈺部分ESL、AMOLED、TDDI會用12吋做8吋產品，導致成本上揚15%。

天鈺第二季受惠宅經濟驅動需求強烈，且量與價皆成長，單季營收將可望持續成長，產品營收季增加預計以電源管理IC居首，再者為驅動IC，mobile產品則因為產能關係，預計會較第一季下滑，但電源管理IC可望補上缺口。

法人預估，天鈺受惠於驅動IC出貨暢旺，加上漲價關係，第二季合併營收及稅後淨利都有機會改寫單季新高水準。

另外，MiniLED部分，今年因產能不足，產能移去其他產品，EDP1.4目前持續努力中，最快明年才有貢獻，車用平台目前有DDIC/TDDI，未來會有sensor應用。

(時報資訊)