浩鑫(2405)轉投資的醫材事業暄達醫學科技，在疫情期間展現持穩的營運動能，交替式壓力氣墊床、負壓傷口治療機等醫療相關產品需求擴大下，可望再拉抬暄達今年來出貨增溫，浩鑫目前持股暄達醫學已達9成。浩鑫早盤股價急拉逼近漲停價13.45元。

暄達旗下醫材產品陸續取得日本、巴西等地相關認證，看好後疫情時期各國將持續完善相關醫療設備的需求商機帶動下，有利更快速的擴展業務到新市場。

浩鑫的重要3大產品線包括：1.應用電腦產品線，2.工業電腦及KIOSK，3.科技醫療相關應用產品。

1.應用電腦產品線，針對工作站、數位電子看板（Digital Signage）、自助服務、安全監控等應用，開發高品質的產品。透過自有研發軟體或第三方軟體合作，提供整合方案服務。

2.工業電腦及 KIOSK：因應工業自動化與服務智慧化的應用需求，開發適合嚴苛環境應用之工業級嵌入式電腦與觸控介面電腦，並以模組化設計與軟硬整合服務發展KIOSK自助服務機產品，以協助浩鑫海內外客戶贏得關鍵項目。

3.科技醫療相關應用產品：疫情加速了醫療場域對於數位化轉型的需求，浩鑫因應醫療客戶需求，開發整合雲端數據、感測設備、管理平台的智慧防疫與健康量測自助服務機方案外，浩鑫與子公司暄達醫學結合雙方專業，共同研發之新醫療級IOT氣墊床產品，俟取得醫療法規認證後即可導入市場。

(時報資訊)