台灣新冠疫情嚴峻，部分縣市長和團體紛紛提出希望自大陸獲取疫苗，儘早為民眾施打。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸已有民間機構表示願意向台灣捐贈疫苗，希望台灣有關方面為疫苗輸台掃除障礙。

大陸國台辦今天上午召開例行記者會，針對大陸疫苗輸台的問題，朱鳳蓮表示，昨天，上海市醫藥衛生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會負責人已分別表示，願意向廣大台灣同胞捐贈一批新冠肺炎疫苗，幫助緩解他們的燃眉之急，協助他們加強防疫。國台辦對此表示支持，會積極予以協助，也希望台灣有關方面為這批疫苗盡快輸台掃除障礙。

不過，對於大陸願意提供疫苗給台灣，陸委會並不領情，接連怒斥陸方「不要假好心」、「不要趁機統戰分化台灣」，稱從未通過兩岸既有協議機制表達提供給台灣疫苗，也從未提出任何申請。

朱鳳蓮感慨，「過去一年來，人們已經看夠了島內有些人各種詭辯欺瞞的政治話術。面對台灣同胞急切需要大陸疫苗的呼聲，面對大陸方面願意盡最大努力為廣大台灣同胞抗疫提供幫助的真誠願望。」

「其實只需要清楚明了的回答，對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？ 」朱鳳蓮向民進黨政府喊話，「對廣大台灣同胞希望盡快使用大陸疫苗的願望，是順應還是無視？」

(中時 )