由於前一日午後雷陣雨降雨量有限，因此氣溫再度攀升，連帶用電量再度翻高。根據台電預估，26日預估最高用電3,750.0萬瓩，尖峰使用率93%，備轉容量率7.22%，再度亮出供電吃緊的黃燈，是本周第三顆黃燈。

由於台電台中電廠9號機24日破管解聯，讓前幾日供電能力下降，備轉容量率也隨之降低，經過台電搶修後，預估26日晚間可以投入併聯，壓抑晚間第二波用電尖峰。至於台中電廠6號機25日因爐心末段過熱器破漏，已依運轉標準停機檢修，預計27日進行檢修。

根據台電預估，26日供電燈號持續亮出供電吃緊的黃燈，備轉容量率為7.22%，預估尖峰備轉容量270.7萬瓩。

觀察26日早上10點實際用電狀況，一早用電量就突破3400萬瓩，來到3441萬瓩，比起25日同時間才3393萬瓩，用電量高出將近50萬瓩，代表用電量再度攀升，下午供電相當吃緊。日前台電正在大修的林口3號機、核三1號機與大林1號機，目前均已接近滿載，穩定供電中。

(工商 )