索尼集團周三宣布，將在未來三年斥資2兆日圓（183.9億美元）在戰略性投資，當中包括擴展在遊戲與娛樂服務的訂戶人數。

索尼在聲明中表示，未來三年它將加速行動與線上服務投資，目標是要把訂閱這些服務的用戶從目前的1.6億人衝高到10億人。

此外它還決定整頓消費電子業務，把更多重心放在電影、遊戲與PS遊戲機的內容。該業者還設定自4月1日開始的營業年度，PS5的出貨量目標將為1480萬台。

(工商 )