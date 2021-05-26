索尼未來三年將斥資2兆日圓在戰略性投資 10:212021/05/26 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 索尼集團周三宣布，將在未來三年斥資2兆日圓（183.9億美元）在戰略性投資，當中包括擴展在遊戲與娛樂服務的訂戶人數。 索尼在聲明中表示，未來三年它將加速行動與線上服務投資，目標是要把訂閱這些服務的用戶從目前的1.6億人衝高到10億人。 此外它還決定整頓消費電子業務，把更多重心放在電影、遊戲與PS遊戲機的內容。該業者還設定自4月1日開始的營業年度，PS5的出貨量目標將為1480萬台。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 陸解放軍在新疆高原部署新型戰車 引印媒關注 (工商 ) #未來三年 #索尼 #日圓 #戰略性 #遊戲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史話》政治權力損及法律正義──彭百顯與921（七） 10:112021/05/18 兩岸史話 高雄首座市民運動中心一起來動滋動 13:002021/05/18 生活 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 頭份音樂公園改造 明年初完工 04:102021/05/18 地方新聞 火神的眼淚 消防小隊長索賄安檢放水判撤職 10:212021/05/18 社會 《金融股》法人看好後市 國泰金樂漲停 11:432021/05/18 財經 太平洋高壓拒梅雨鋒面於門外 專家：5月降雨極不樂觀 12:122021/05/18 生活 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 財經熱門新聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 - 財經焦點 - 中國時報 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 搶航海王風采 四檔半導體 進當沖十強 - 財經要聞 - 工商時報 解決防疫保單爭議 保險局：檢疫所、防疫旅館治療也能理賠 - 財經 - 工商 金融業員工確診不斷增加 全金聯發函金管會提出四大要求 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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