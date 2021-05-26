三重區公所第二辦公室過圳活動中心1課員快篩呈陽性，區公所緊急噴消並要求2樓（36名員工）自費快篩，又再檢出1人快篩陽性，後續將要求剩下員工篩檢，三重區公所副區長林偉雄表示，若PCR為陽性將實施14天居家隔離，目前尚等報告中，已請同仁居家隔離中。

林偉雄表示，公所18日起在公所對面過圳活動中心設置第2辦公室進行異地辦公的分流作業，2辦的2樓辦公室男同仁近日喉嚨痛，經快篩呈陽性，目前已送核酸檢測（PCR）作確認中。

林偉雄表示，為確保大家的安全，公所要求和染疫同仁有直接接觸的2樓36名員工緊急自費快篩，結果又篩檢出1名女員工有陽性反應，目前PCR檢測中。

林偉雄說，目前已要求快篩陰性員工先自主健康管理，辦公室已進行噴消，第二批是要求第二辦公室（過圳活動中心）1樓的60多名員工前往醫院進行篩檢，並報請衛生局進行防疫及疫調。

(中時 )