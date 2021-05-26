台東牧心無確診個案，並呼籲民眾勿散播假訊息。（蔡旻妤攝）

1名於北部工作的視障男子22日在台東採檢確診，就有民眾稱該名確診者為台東牧心智能發展中心學員，遭家長駁斥，台東牧心隨即在臉書發文澄清為誤傳，台東牧心董事長李艷菁表示，中心並無確診個案，呼籲勿散播假訊息。

1名網友在臉書發文：「台東有確診超級怕，聽到1位阿嬤在聊天時，跟她朋友說聽說牧心有1位智障孩子確診…」，該名網友及台東牧心都駁斥並發文澄清為假訊息。

全台3級警戒，牧心與家長協調是否讓孩子待在家，減少移動風險，牧心針對住宿舍的學員，為減少移動，改由教保員直接進入宿舍服務；其他學員採分層分流管制，禁止樓層間移動，減少群聚活動，上廁所也須分樓層管制；落實實名制、量體溫，並加強宣導勤洗手、戴口罩，庇護工場、餐廳的組長也須關注該組學員狀況，並適時與家長聯繫溝通。

李艷菁表示，中心依照主管機關指示落實防疫措施，除了學員、老師，廠商及家長禁止進入中心外，也將用餐區、機構中心、烘焙工場販售區等3處進行動線分流，使人流進出不會重疊。並每日進行消毒作業，確保環境安全。中心的護士主責宣導、落實防疫流程，並調查工作人員的旅遊史、接觸史及健康狀況，與主管機關聯繫回報，全面防疫。

依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條：散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

(中時 )