中國外交部網站26日指出，中國國務委員兼外長王毅25日應邀在北京，以視訊方式出席慕尼黑安全會議「中國專場」活動並發表演講。王毅指出，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策；承諾透過談判協商解決爭端，不使用武力或以武力相威脅；中國的外交辭典裡沒有「脅迫」、「霸凌」這樣的詞彙。

王毅表示，中國特色社會主義道路，是一條堅定不移的和平之路。作為曾經飽受侵略擴張之苦的國家，中國深知和平的寶貴，從一開始就決定擯棄傳統大國走過的老路，始終奉行獨立自主的和平外交政策。新中國成立70多年來，從未主動挑起一場戰爭，從未侵占別國一寸土地，並成為世界上唯一將和平發展寫進憲法的國家。

王毅說，中國是世界上邊界最長、鄰國最多、歷史糾葛最複雜的國家，但中國堅持通過和平談判與14個陸地鄰國中的12個完成了劃界勘界。對於仍然存在的領土和海洋權益爭議，中方已承諾繼續通過談判協商解決爭端，不使用武力或以武力相威脅。

王毅強調，中國的外交辭典裡沒有「脅迫」、「霸凌」這樣的詞彙，作為一個迅速發展的大國，中國堅持與各國和平共處，堅持不稱霸、不擴張、不脅迫，這無疑是對世界戰略穩定的重大貢獻。

(中時 )