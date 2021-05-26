彰縣府中庭設立「單一窗口服務區」。（吳敏菁攝）

彰縣府中庭設立「單一窗口服務區」。（吳敏菁攝）

彰縣府擴大主管會議改採視訊方式。（吳敏菁攝）

全台疫情還在高峰，日益嚴峻，為強化人流管制，全力防堵疫情，彰化縣政府防疫再升級，採取高強度人流管制措施。

，26日起正式實施居家分流辦公，啟動彈性上班機制，辦公時間彈性調整為上午7：30至9：30、下班時間配合調整為下午4：30至6：30，同時維持電子差勤管理機制，此外，縣府擴大主管會議改採視訊方式，府內公共區域及會議室都定期消毒並禁止飲食。

中央流行疫情指揮中心日前宣布三級警戒延長至6月14日。彰化縣議會謝典林議長經徵詢各政黨代表意見，為避免群聚感染風險並配合中央防疫政策，停會至6月14日，再視疫情發展滾動檢討復會日期。

彰化縣政府已經提前在18日起在中庭一樓分別設立「廠商外送區」、「實名登記區」、「單一窗口服務區」，不開放民眾上樓洽公，所有郵寄、貨運等外送廠商，統一於外送專區等候。

縣府中庭設立「單一窗口服務區」，包括財政處、地政處、民政處、經綠處、建設處、工務處、農業處等7處，如遇民眾有其他處室業務需求時，另由實名登記區服務人員通知該處室派員下樓至中庭審圖區洽辦。

縣府一樓入門處設立「實名登記區」，口採實名制、量測體溫、乾洗手及設置消毒毯加強防疫措施，民眾在實名登記區填寫資料後，才能進入設在中庭的「單一窗口服務區」洽公。縣府一樓的開標中心採分區分流作業，避免投標廠商集中群聚，即使收發文統一也採分流制，且公文夾皆定期消毒，盼能圍堵疫情。

(中時 )