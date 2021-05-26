有些人看起來呆呆的，卻擁有超級好運，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，巨蟹座、金牛座、獅子座可說是傻人有傻福，不會計較太多，甚至有時候會吃虧，但是他們的福氣滿滿，總是能遇到許多幸運的事情，過著幸福的日子。

▍1.巨蟹座

巨蟹座一向好脾氣，比較能忍耐，遇到不公平待遇，或者吃虧的事情，也總是一笑而過，不太計較。經常為其他人著想，總是忽略自己，為了大家的利益經常自己一個人吞苦水。

常言道「吃虧就是福」，巨蟹就是因為吃了太多虧，也因此獲得了福氣。被他照顧過的人，會一直記得他的好，遇到好事也總想到他。再加上平時吃虧換來的福氣，所以經常遇到幸運爆棚的時候，生活會過得很順遂。

▍2.金牛座

金牛踏實穩重，沒有什麼壞心眼，對人真誠，做事認真，無論是朋友還是主管都非常喜歡他。尤其是工作中，金牛踏實肯幹，不怕吃苦不怕受罪，工作量上也不斤斤計較，多做點、少做點對他來說也無所謂，從不投機取巧，是主管信任的好員工，同事心中的好搭檔。

主管信任他，願意把重要的事情交給他，同事信任他，有什麼消息也都願意告訴他。不知不覺中，金牛比別人多了很多機會，但是這樣的好運氣也都是他自己創造的。看起來傻傻的，經常幫別人做事也沒撈到什麼好處，但事實上金牛的好早已經滲透到別人心裡，不知不覺中成了自己的優勢。

▍3.獅子座

獅子看起來很兇很精明，其實是個大傻子，內心善良、單純，性格直來直往，討厭虛偽，用一顆赤誠之心對待身邊的人。如果身邊的人被欺負，獅子第一個站出來要替他討回公道，如果自己被欺負，卻不去計較。有時候被坑，被利用，並不是自己看不清，只是不願清算，不願細想。

獅子就像一朵太陽花，向陽生長，給身邊的人帶來溫暖和光亮的同時，自身也不斷吸收光和熱，成為很有福氣的星座，同時也是很有福相的星座。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)