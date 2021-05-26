據界面新聞報導，小米集團5月26日上午在港交所公告，針對美國國防部於2021年1月14日將小米認定為「中國軍方公司」之事宜，公司宣佈在美東時間2021年5月25日下午4點09分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發最終判決，解除了美國國防部的「中國軍方公司」的認定，並正式撤銷了美國投資者購買或持有本公司證券的全部限制。

美國國防部今年1月將小米認定為「中國軍方公司」。小米隨後向一家華盛頓法院提起訴訟，要求將公司從這份名單中剔除，並稱這種做法是「不合法而且違憲的」，並未受控於中國軍方。

據香港《經濟日報》25日報導，小米與美國國防部達成和解後，獲移出黑名單，指數機構將股份重新納入指數。富時羅素指出，小米將分兩階段納入全球股票指數系列（FTSE GEIS），以及相關市值加權指數，6月4日收市後將納入小米50％，6月18日收市後將納入另一半，並與半年計季度評估一齊生效。至於富時中國50指數，小米將等待指數季度評估結果。

(旺報 )