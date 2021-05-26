這波航運股反彈後又出現劇烈震盪，當沖客打代跑，有投資人一靠岸就跳船，真正能長抱的人不多。財信傳媒董事長謝金河表示，以景氣循環股本益比來看萬海、長榮、陽明貨櫃三雄的走勢，只能提供參考，應該放大到全球視野，留意馬士基、南韓現代商船和大陸中遠海控三家貨櫃航運的走勢，是散戶克服恐懼的一種途徑。

謝金河在臉書以「真正的航海王只有一個人」為題發文指出，驊召開線上法說會，董事長顏益財除了持續看好台驊未來前景，也對熱度不退，當沖比率一直高達六、七成的貨櫃航運股的後市發表他的看法。他留下16字真言：「一張不賣，奇蹟自來，反向加碼，綿延不絕」，老謝直指這16字真言，非常有意思！

謝金河說，貨櫃航運景氣從去年8月啟動，當時大家都知道壞了十幾年的貨櫃航運景氣可能觸底反彈，可是這個好景能持續多久？沒有人說得準，有人說好到第一季，頂多到上半年，因為沒有人知道會好多久，大多數人都是短線打帶跑，後來交易量愈來愈大，當沖客全面湧入，成交量每天都非常大，最近甚至取代電子股成了市場超級熱門股。

謝金河提到，今年二月長榮海運正從46.2跌到30.2元，陽明從32.15跌到18.75元，顏益財董座仍非常看好貨櫃運輸的景氣，「他說這是他在這個行業40年空前難得的一次大機會，他認為缺櫃、塞港的問題會持續很久，到了下半年，景氣復甦加上旺季效應，業績會一直在高檔，甚至會到明年，他說投資貨櫃航運股的人，要長抱，不要亂賣。」

「可是真正聽懂他的話的人不多，因為大家都不相信！就像坐上一艘船，大家一靠港就跳下船，能坐在船上不動的人很少。於是，大家又上又下，忙碌得不得了，只有一個老船長坐在那裡老僧入定。顏董一句：一張不賣，奇蹟自來，這是深耕這個行業40年的人真正的底氣。這一陣子，我經常聽說『航海王』，其實當沖像是盲劍客，真正老僧入定的航海王是顏益財董事長。」

謝金河認為，用景氣循環股本益比來看貨櫃三雄走勢僅供參考，最好把貨櫃航運股放到全球市場上看，首先是全球最大貨櫃航商馬士基的股價；二是漲幅最大的南韓現代商船，這家公司股價從2120漲到50000韓元，到現在仍然很強勁；三是中國的中遠海控，A股代號上601919，香港H股代號是1919，如果看不懂三家貨櫃航運的走勢，參考一下國際大航商的走勢，也是克服恐懼的一種途徑！

(中時新聞網)