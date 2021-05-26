教育局以新課綱專案辦公室「全臺首創新課綱專案辦公室」入選。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

教育需要不斷創新，台南市教育局及各級學校參加親子天下舉辦「2021年教育創新100」評選，歷經3個月嚴格評選，台南共12案入選，入選方案數高居全國第1，台南市長黃偉哲特別感謝校長及師生勇於跨域連結，探索新學習，擦亮「全臺首學」招牌。

教育局長鄭新輝表示，今年教育局首度號召鼓勵學校參加，不負眾望勇奪佳績，包括本市教育局1案及國中小7校、國私立高中職4校共襄盛舉，展現台南隊在創新教學的能量。

此外，親子天下今年主題為「跨域連結：探索新學習」，和台南市教育局推動專題導向學習(PBL）及DFC教學（Design For Change，DFC），鼓勵師生實踐問題解決，追求社會環境改變與永續發展的理念不謀而合。鄭局長也特別感謝全市各級學校不分彼此，為台南市爭取殊榮。

值得一提的是，教育局以新課綱專案辦公室「全臺首創新課綱專案辦公室」入選，這是今年唯一以教育局名義參選的作品，連續3年推動全台首學課程博覽會，目前吸引全國家長學生觀看的「停課不停學全國公版直播課程」，便是由該辦公室主導，創下全國學生2天內達到150萬人次觀看的紀錄。

台南市學校入選主題多元，海東國小去年獲總統接見，以「智慧城市-禹神同行」得獎，展現環境與數位科技的跨域整合，在目前水資源缺乏的議題下，更能突顯其價值。東山國小與在地青農合作，以「東山青」實踐食農教育內涵，鼓勵孩子在田野體驗，學習珍食、惜食的憫農精神。重溪國小為百人小校，是教育部指定的防災教育示範學校，全校融合自然關懷、科技減災與氣候變遷的「綠光三部曲」校本課程，帶領孩子攀岩、單車挑戰及獨木舟體驗等活動，培養自信與關懷心。

大同國小「夢想行動家」，長期推動本市數位深耕計畫，發展「老車站夢想家」跨域課程，激發學生關懷在地鐵道歷史。崇學國小以啟思學習，落實「跨域專題、數位閱讀、自主學習」，推動「英語邁國際」、「程式新界域」、「運算樂思維」、「食農綠屋頂」、「行動好學習」等跨域課程，培養學生12年國教核心素養。崇明國中為雙語教育學校，亦為教學卓越團隊，以跨領域整合、行動學習、CLIL全英語教學以及PBL專題研究＋5E，讓升學名校大步邁向全人學園。

今年台南唯一以個人入選的獎項則是文元國民小學教師胡融昀，以「土地說書人」，實踐「說文論史談思緒」，「見土、親土、思土、愛土」之本土情懷。

此外，其他國私立高中職計4案，分別為自然究好-（台南一中自然領域跨科教師群），該團隊持續教案及素養試題開發，進行跨教育階段課室開放等；瀛海台江社(瀛海中學），為啟動學習者對環境探究自主學習的興趣，舉辦「瀛海青春夜行」、「台江探索營」（高中生帶國小生）等活動；聖功女中地理教師社群則致力於「知識源於生活，學習用於生活」，利用課餘時間帶領學生走入環境，關心大自然；玉井工商「熱血園丁小組」，發展學校本位「生命教育特色課程」，形構「自主行動，終身學習」的學生圖像。

(中時 )