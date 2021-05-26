桃園市長鄭文燦26日主持防疫會議，除宣布桃園管制配合中央延長到6月14日，也推出「桃園紓困10帖」，包含協助企業申請貸款、市有場館減租、減收、勞工補助、旅宿業周轉、青創貸款展延等。

鄭文燦表示，中央宣布3級延長到6月14日，桃園管制作為也會同步。另外桃園外籍移工超過11萬人，也請勞動局到宿舍宣導，請移工盡量減少外出。此外桃園5000多台計程車，已有3成停業，其餘的也要落實簡訊實聯制，防疫計程車擴大營業到雙北，支援他們防疫。

至於紓困方面，鄭文燦說，桃園紓困10帖包含單一紓困窗口協助貸款申請、市有場館規費及權利金減免、勞工失業及其子女就學補助、安心即時上工計畫、旅宿業觀光遊樂業協助周轉、肺炎疫情稅捐紓困減稅措施、公有市場使用費減收、青創貸款還款展延、串接中央紓困補助方案。

至於民眾關心桃園區公所疫情，鄭文燦說，已經完成289位同仁採檢，因採檢結果會陸續出來，將在下午3點疫情記者會說明。

(中時 )