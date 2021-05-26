為了鼓勵民眾接種新冠疫苗，韓國政府今（26）日宣布，7月起，施打過1劑疫苗的民眾，外出不用配戴口罩，參與宗教活動也不受人數限制，生活逐步回歸常軌。目前韓國已經完成接種1劑疫苗的民眾佔比只有7.5%。

韓聯社報導，韓國國務總理金富謙今日在中央災難安全對策本部會議上頒布新 冠疫苗接種鼓勵方案，指出自6月1日起，已經接種1劑疫苗的民眾將不受直系親屬限8人以內聚會的限制，自7月起，接種1劑疫苗的民眾外出也不用戴口罩，民眾參與宗教活動也不會受到人數限制。

目前，大首爾地區宗教設施的參與人數上限為活動空間的20%，其餘地區為30%。

已經接種2劑疫苗的民眾，室內聚會則不受人數限制。

金富謙表示，政府計畫在9月底之前讓70%民眾完成接種1劑疫苗，並且屆時將全面調整韓國的防疫措施，他說當韓國達到群體免疫時，政府也會重新檢視放寬室內戴口罩的規定。

韓國自2月開始讓民眾施打新冠疫苗，至今一共採購1.92億劑疫苗，韓國約有5,200萬人口，疫苗採購量足以讓所有民眾施打2劑，還會有剩餘，不過至今只有約190萬人完整接種疫苗，佔總體人口約3.8%，另根據牛津馬丁學院（Oxford Martin School）網站「用數據看世界」（Our World In Data）數據，目前韓國約有386萬人接種1劑疫苗，佔比為7.5%。

路透社指出，韓國推動民眾施打疫苗快速且有效率，但是至今疫苗接種率偏低，原因在於起步較美國及其他國家還慢，現在全球缺疫苗，也讓韓國政府擔心疫苗來得不夠快。

目前韓國已經和英國大藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）、以及俄羅斯達成協議，在韓國當地生產疫苗。

韓國採購的疫苗廠牌包含輝瑞/BNT、莫德納、諾瓦瓦克斯、AZ及嬌生疫苗，已經投入使用的則有輝瑞及AZ疫苗。韓聯社指出，韓國直購2,000萬劑AZ疫苗，預計6月底前可累計到貨880.4萬劑，另外首批5.5萬劑莫德納疫苗將於31日到貨。

韓國今日新增707例確診，是時隔12天單日再度增加700例以上病例，至今累計確診人數超過13.7萬人。

(中時新聞網)