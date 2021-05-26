【LIVE直播】大陸國台辦新聞發布會｜2021.05.26

綠媒寫手林瑋豐假冒大陸網軍在PTT發文，並配合民進黨王定宇等人自導自演，稱大陸發動「對台認知作戰」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮斥責，民進黨當局一再故伎重施，甩鍋抹黑大陸，這樣的套路用得越多，就越被看破手腳。

大陸國台辦今天上午召開例行記者會，新華社關切近日的林瑋豐反串網軍案，朱鳳蓮指責，「對這類沒有良知、沒有底線的行為，兩岸網友都應同聲譴責，共同抵制。」

朱鳳蓮表示，近期台灣新冠肺炎疫情肆虐，嚴重威脅廣大台灣同胞的生命健康安全，台灣有關機構和人士迫切希望民進黨當局及時採取措施封堵防疫漏洞，一再呼籲普篩、快篩、買疫苗，卻被民進黨當局貼上政治標籤。

朱鳳蓮表示，不僅如此，民進黨當局還故伎重施，煽動網軍演了一出甩鍋抹黑大陸的所謂「認知作戰」鬧劇，試圖轉移視線、欺騙台灣民眾。

「民進黨當局這類自導自演栽贓嫁禍的戲碼一再上演」，朱鳳蓮舉例，「從進口含萊克多巴胺的豬肉到出口鳳梨，從藻礁保護到台鐵失事，只要面臨民眾質疑，他們就唆使豢養的『網軍』帶風向。」

朱鳳蓮指出，「甩鍋推責、轉移焦點成了他們用的最拿手的套路。他們一直如此，今後也還會如此。只是面對疫情，這樣的套路用得越多，就越被看破手腳。」

朱鳳蓮表示，作為血脈相連的一家人，我們願意盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快加強疫情防控。在事關廣大台灣同胞生命健康安全的疫情防控上操弄政治，是極不道德的，是對廣大台胞極不負責任的。

(中時 )