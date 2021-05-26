【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】提到大陸東北的熱門旅遊城市，很難會忽略哈爾濱，不僅是歷史文化名城，也因地理位置鄰近俄羅斯，加上過往歷史因素，讓這座城市添加了多元文化色彩，而有著「東方莫斯科」的稱號；在冬季旅遊的推薦城市中，哈爾濱總是脫穎而出，成為許多人心目中的優質冬季旅遊城市，但哈爾濱的魅力是四季都難以抵擋的！以下列舉特選哈爾濱的夏季旅遊推薦景點，讓大家探索不同面貌的東方莫斯科。

哈爾濱大劇院

位在松花江北岸，從遠處就可以看到美麗的線條，流線型的建築曲線設計，像是飄動的絲綢及聳立而起的山峰。哈爾濱大劇院歷時六年完建，在2015年時由著名建築新聞網站ArchDaily所舉辦的世界年度作家建築獎中，榮獲最佳文化類建築的獎項。走進劇院參觀，大量木材質作為視覺主體，各種紋理倘佯於空間之中，富含抽象之美。

▲哈爾濱大劇院，為指標性的哈爾濱特色建築。 圖：Shutterstock／來源

老道外

其實對於當地的哈爾濱人而言，老道外是哈爾濱的真正發源地、也是曾經哈爾濱最繁華的區域。老道外擁有大陸保留面積最廣的中華巴洛克式建築街區，建築風格中西合併，歷經了百年風霜，建築牆面是雕花磚牆、白灰勾縫的西式外表，但裡面則是中式庭院的模樣，建造成了經典的中式「小洋樓」。是當時哈爾濱人打造的獨有建築風格形式。如今老道外仍保有懷舊的氛圍，想要感受道地的哈爾濱，不妨可以來這裡走一走。

▲一整個街區的中華巴洛克式建築、復古氛圍濃厚。 圖：Shutterstock／來源

太陽島

為哈爾濱松花江中的一座小型河島，島上融合了滿滿的俄式風貌；全島湖水繚繞，湖水倒映出陸地的建築物，整體歐式風格搭配現代園林造景，景色優雅愜意。冬季的在太陽島舉辦的雪博會，更是成為哈爾濱冰雪節中的精采亮點，無論是冬季或是夏季，這裡的渡假體驗絕不讓人失望而返。

▲島上的水閣雲天是太陽島內最為經典的建築景觀。 圖：Shutterstock／來源

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(中時新聞網)