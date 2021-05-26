【旅奇傳媒/編輯部整理】你有多久沒有驅車直下，感受南方的風景？除了墾丁無可取代的美麗海洋，恆春還有許多你不認識的魅力？今年初夏，馥蘭朵墾丁度假酒店攜手VERSE雜誌打造4場全新的旅遊企劃，由文化指引的美好旅程中，讓旅人選擇的不只是一個房間，而是選擇一種生活提案，一次截然不同的文化體驗。從6/12至7/5，踏上26號公路返回恆春，來一場除了看海以外，最深度也最打動心靈的南國旅行！

當民謠的樂曲，奏成古城的街景 「再唱一段思想起」是許多人熟悉的歌詞，卻可能不知道依然有許多恆春民謠的國寶級樂師，歌唱著這個島嶼最珍貴的傳統。在《民謠與古城的十字街口》行程中，將跟著知名創作人與樂評人李欣芸及馬世芳，走訪恆春古城、書店，和最酷的唱片行。

本次特別邀來人間國寶-陳英阿嬤，及其團隊帶來一場民謠音樂會，用耳朵聆聽關於恆春的故事；在恆春民謠館進行月琴手把手教學，要讓旅人作伙彈唱民謠樂曲；拜訪紅氣球書屋和週日公園唱片行，和島國最南端的書店及唱片行聊聊天，從月琴到黑膠在不同載體間，交互激盪出全然不同的光景。

從湛藍和綠意，步出歷史的足跡

陽光普照的恆春風景是許多人都嚮往的度假勝地，卻可能沒注意到有許多獨特的熱帶森林景致也隱藏在這裡。在《森林與海洋的平交道》行程中，由旅行家與作家王浩一及劉克襄帶路，從海洋和森林生態裡，一路探索歷史的蹤跡。

旅途中特別安排私藏景點海上日出之旅，一起感受專屬國境之南的海上風景；探遊恆春熱帶森林植物園，一窺南國的海底森林；更要在馥蘭朵墾丁的夜間限定電影院，搶先觀看紀錄片《Sevalitan》：屏東的故事，牡丹社事件。邀請旅人在生態與民謠交錯的座標中，透過最了解音樂本質的創作家，聆聽恆春的在地民謠與文化面貌；隨著走過千山萬水的旅行家，造訪瑯嶠的生態環境和深邃歷史。

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(中時新聞網)