大陸選秀節目《青春有你3》選手彥希，日前爆出在北京一間精品店行竊，近期《青春有你3》風波不斷，不但高人氣選手余景天父母經營的KTV涉嫌賣淫、販毒，投資機制又引發「倒奶風波」，導致節目備受爭議，遭勒令停播，如今又爆出醜聞，立刻登上微博熱搜。

北京一間精品店24日公布一段監視器畫面，可以清楚看到一名身穿白色T恤的男子進到店裡，當時大概是晚間11點多，他走到展示架前認真挑選飾品，沒想到下秒他將飾品放下後，另一隻手竟立刻抓起戒指，接著快步離開店裡，店家事後看監視器，才讓整起事件東窗事發。

監視器畫面在網路上瘋傳。（圖/翻攝自微博）

店家將影片上傳到微博上後，很快有網友認為該名小偷就是曾參加過《青春有你3》的選手彥希，他的舉動引起全網公憤，網友紛紛怒轟，「看你動作那麼流暢，肯定是慣犯」、「偷東西不止一兩次了吧」，要彥希出來給一個交代，對此，彥希也開直播澄清事件原委。

店家為彥希澄清，表示是誤會一場。（圖/翻攝自微博）

彥希透露，當時他在隔壁酒吧喝酒，上廁所路過精品店就進去逛了一下，挑中喜歡的戒指後，他發現現場沒有店員，只有酒吧的保全在，便以為可以到酒吧結帳，因此他就先收著，等到赴酒錢時才一起結帳，最後共付了3094人民幣 （約台幣1.5萬），他也坦言自己確實喝多，願意向店家道歉，店家隨後也將影片刪除，並澄清只是一場誤會。

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(中時新聞網)