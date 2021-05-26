台灣疫情第三級警戒延長，外界有讓第一線警消也能優先施打疫苗的呼聲，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，警察大多分屬於第一類、第二類及第五類施打對象，消防人員也有列第二類，也就是絕大多數警消都列第一、二類的優先施打對象名冊裡面。

陳宗彥指出，全國員警7萬8000多位，員警依照執勤類別不同，今年初在列優先施打疫苗對象的時候，員警大多是分屬第一類、第二類跟第五類，第一類跟第二類都是實際執行檢疫場所、從事第一線防疫工作的人員，依照當時疫情列冊部分，約有3萬9000多位，這次都在優先施打順位裡面，剩下有3萬7000人在第五類。

陳宗彥表示，警政署也有特別請縣市政府，因應疫情實際在做防疫工作的，在名冊上做調整；他也提到消防人員目前消防人員部分，全國有1萬6000人，外勤1萬3000人，被列冊在第二類，負責從事第一線防疫人員，有1萬1000多；也就是說，第一線有從事防疫的警消人員，絕大多數都是優先施打對象。

(中時 )