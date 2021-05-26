因應中央流行疫情指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，恐影響行業經營及國人生計，內政部已責成各社宅主辦機關研議紓困機制，國家住都中心率先議定林口社宅店舖自5月起，為期3個月，減租50％；另針對符合確診、隔離或是放無薪假等狀況的林口社宅住戶則減收租金20％，內政部期盼地方社宅及民間店舖出租人都能響應，共體時艱。

住都中心表示，近期受疫情衝擊，所管林口社宅內各類店舖經營漸顯困窘，該中心衡酌整體營運狀況，已訂定店舖紓困措施，今年5月至7月份租金，以租約金額減收50％計收，如已按約繳納的租金可直接抵繳次月租金。

另外，針對社宅住戶可能因為確診、居家隔離或放無薪假等影響家中經濟維持，住都中心亦公布，如果林口社宅住戶有以上情形，可向該中心提供相關佐證文件確認後給予租金減收20％。

內政部指出，面對目前疫情關鍵時刻，國人團結一心依據中央流行疫情指揮中心規定配合防疫，社宅應更大力支援住戶及店舖，呼應其居住協助之政策初衷，同時也呼籲民間店舖出租人能一起給予承租人更寬裕的緩衝空間，共度這次疫情難關。

(中時 )