台北市截至25日晚間為止，已有4名員警及2名在分局工作工友確診，連帶在分局、派出所內一同執勤，因密切接觸而需遭匡列並立即進行自主隔離之員警人數上看百人；台北市議員耿葳呼籲警政署，應立要求CDC變更員警公費疫苗接種順序，從原本的第5順位提升到第2順位。

台北市西門町派出所出現1員警確診，全所61名員警居家隔離14天；市刑大也有1員警確診，33名員警居家隔離，耿葳表示，治安是社會穩定的基礎，在疫情肆虐下，我們可以停止一切不必要的活動，但犯罪並不會因病毒而停止。

耿葳提出三大理由，呼籲警政署及CDC提升員警疫苗接種順位刻不容緩，首先，員警在工作時，無論是取締未戴口罩者、掌控八大行業人員狀況工作等，隨時可能在值勤時與染疫高風險族群近距離接觸，依此，原本疫苗接種順序在現今疫情狀況下早已不適用，應立即進行檢討與調整。

耿葳調閱資料發現，台北市警力預算員額應為8280人，但實際只有8010人，警力缺口高達270人，而台北市不只是本次疫情最為嚴重的縣市，連帶至今員警染疫數也高於其他縣市，只要1個員警確診，相關接觸員警也必然需進行自主隔離，以台北市來說，目前4名員警及2名警局工友確診，需匡列自主隔離員警人數上看百人，這無疑是讓原本警力吃緊的台北市更加雪上加霜。

此外，耿葳提到，員警勤務樣態難與犯罪者、民眾保持安全距離，逮捕過程中根本不可能顧及到防疫距離，員警已成為隨時可能與病毒近距離接觸的高危險群。

耿葳強調，台北市員警數為8010人，但目前僅有834人完成疫苗接種，接種率僅10％，反觀在疫苗接種序列排第2的消防局第一線人員，台北市總人數為1441人，目前已有1056人完成疫苗接種，接種率達73.3％。

耿葳呼籲警政署及CDC，應立即將員警疫苗接種順位比照第一線消防員提升到第2順位，讓員警能在疫苗的保護下，繼續維護社會治安、保障人民安全。

(中時 )