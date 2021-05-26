一名自稱旅館職業經理人出面反駁「汽車旅館被塞爆」一說法。（翻攝批踢踢八卦板）

國內疫情未見緩解，三級警戒延長至6月14日，而卻有網友在論壇批踢踢爆料，國內的汽車旅館被嫖客塞爆；對此，一名自稱是旅館經理人的網友出面反駁，指稱因疫情他所待的旅館業績掉到原有一成，虧損難以估計，希望不要再有人惡意造謠。

一名S網友在論壇批踢踢實業坊爆卦，「大家只會吹說路上沒人大家自主封城好棒棒，殊不知汽車旅館大爆滿，酒店妹、援交妹與私娼都轉戰各地汽車旅館。」對此，另一名網友自稱是旅館集團職業經理人，跳出來回覆文章，駁斥S網友究竟是在造謠還是引戰。

該職業經理人說，他所屬集團旅館的入住率受疫情影響掉到剩不到一成，不僅如此，固定成本持續上漲，光是去年度的營收就虧損近1億4千萬元，今年度的虧損難以估計。

該職業經理人說道，因應政策，旅館嚴格管控進出人士，即使是KTV房與Villa房都不得超過4人同時進入，指控S網友所言的「客人叫小姐」簡直是笑話，他解釋，因進出全採實聯制，沒有客人會想冒著風險讓全服務人員知道「他來嫖妓」或是「她是小姐」。

該職業經理人還說，他們的公司從去年疫情爆發後，一路苦撐從未放過無薪假，也硬著頭皮發出年終獎金，就為了能帶著所有員工一起撐下去，甚至很多的業者光是營收都不夠付租金，實在不知道S網友發文的心態為何。

文章曝光後，不少網友也質疑原PO的身分回應，「阿你的證據又在哪」；也有網友相信原PO，「推分享實情」、「推澄清，餐飲旅館等行業辛苦了」。

(中時新聞網)