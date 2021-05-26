美國科技股尚穩，費城半導體指數漲0.37%，台積電美國存託憑證(ADR)漲0.57%，台積電(2330)今跳空開高4元達587元，也帶領台股早盤持續反彈，一度攻上16700點之上。聯電(2303)也隨著ADR開高，早盤最高達53.5元，站穩50元關卡，且完全回補5月11日的跳空大缺口。

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達(Richard Clarida)周二表示，目前沒有必要倉促談論縮減購債，周二美股震盪整理，費半指數上漲0.37%，其他三大指數皆小跌。台積電ADR則上漲0.57%、聯電也漲3.21%。

台積電美國存託憑證(ADR)續漲，今早股價再度跳空開高，站穩月線，最高588元再創本波反彈以來新高，也帶領台股今日再創5月12日以來新高。台積電今早最高588元，距11日的大跳空缺口的上緣589元僅差1元；外資周二大幅買超12871張，連續三天共買超17122張。

聯電ADR漲3.21%，繼周二股價跳空開高重回50元大關之上，並領先回到季線以上。今早盤最高達53.5元，再創5月11日以來新高，且回到本土疫情爆發的5月10日的股價水準，周一，三大法人聯手買超聯電13572張。周二呈現土洋對作，外資賣超5998張，但本土投信法人及自營商大舉加碼，三大法人合計買超17175張。

台積電及聯電本季業績續旺，營收挑戰新高。今年晶圓代工產能緊俏，兩家公司全年營收均將再創新高。

台積電日前參加外資舉辦的線上法人說明會，依據台積電上傳4月法說會資料，顯示第2季營運目標不變，單季營收將達約129億至132億美元，可望創歷史新高，高效能運算(HPC)平台業務持續成長，是推升第2季業績攀高的主要動力。

聯電第2季營運展望同步樂觀，預期將持續供不應求，產能利用率維持100%，晶圓出貨量將增加2%，平均售價將揚升3%至4%。以此推估，第2季營收將季增5-6%，再創新高；聯電公司並預期，今年整體ASP將成長近10%，較前次法說會預估的數字上調。

(時報資訊)