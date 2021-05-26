高功率鋰電池模組廠AES-KY(6781)因電動兩輪車及工業儲能系統訂單強勁，今年前4月合併營收為36.27億元，年成長144.57%，AES-KY總經理宋維哲表示，今年成長幅度應該不會低於去年，今天盤中股價強勢大漲，一度突破800元關卡，再創掛牌新高價。

AES-KY可說是全球新冠肺炎疫情下的受惠者，公司兩大主要業務：電動兩輪車及大型資料庫中心工業儲能均因新冠肺炎疫情延燒需求強勁，AES-KY挾紮實的IT鋰電池技術優勢，在電動兩輪車及大型資料庫中心工業儲能系統電池模組市佔率不斷提升，業績也因客戶訂單湧入高度成長。

儘管電子供應鏈缺料問題嚴重，AES-KY因有完善的供應鏈管理，整體出貨未受影響，加上兩大業務出貨暢旺，AES-KY第1季稅後盈餘為6.15億元，每股盈餘9.29元，創下單季新高，累計前4月合併營收為36.27億元，年成長144.57%，亦是歷年同期新高。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，AES-KY佈局已久的BBU自去年下半年開始大量出貨至美系CSP(雲端服務提供者)，AES-KY因擁有強大研發能力與一站式客製化解決方案，除現有客戶，預期今年有機會增加新客戶，為營運再添動能。

隨著新客戶加入，AES-KY預估，今年BBU佔營收比重可望突破10%。

AES-KY表示，目前終端市場需求樂觀，正向看待第2季及第3季營運，預估第2季及第3季可維持成長趨勢，公司將持續擴增新客戶及市場份額，以提升長線獲利及成長動能。

(時報資訊)