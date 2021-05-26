中央氣象局預報顯示，昨(25)日影響台灣的鋒面逐漸東移遠離，今(26)日天氣轉為穩定炎熱的天氣型態，今天降雨以山區及午後雷陣雨為主，周五(28)華南附近鋒面抵達台灣北部海面，受西南風影響，屆時中南部有不定時出現短暫陣雨或雷雨機率，周末受滯留鋒面影響，西半部和東北部地區將有短暫雨或雷雨；氣象局也提醒，今晚19時09分至19時28分是月全食最精華階段，民眾千萬別錯過。

預報員徐仲毅表示，昨天影響台灣的鋒面逐漸東移遠離，今天轉為太平洋高壓影響的天氣型態，除了天氣轉為穩定，也較為炎熱，降雨以午後雷陣雨為主，降雨區域以山區、東北部為主，其他地區仍為多雲到晴，南部除了午後雷陣雨外，其他時間偶爾也有短陣雨，要稍加留意。

另外，周五華南附近鋒面到達台灣北部海面，加上西南風影響，周五中南部有不定時出現短暫陣雨或雷雨機率，其他地區仍為多雲到晴；周六之後受到滯留鋒面影響，天氣變化較大，也轉為不穩定，西半部、東北部地區有短暫雨或雷雨，影響時間會到下周二甚至下周三。

徐仲毅指出，周末這波滯留鋒面結構好，水氣也較多，鋒面附近易有中小尺度對流發展起來，屆時可能伴隨短時強降雨、雷擊、強陣風等，不過發展時間在預報上還是不確定性，氣象局將持續觀察。

今晚月全食部分，徐仲毅說，傍晚18時30分左右月亮升起就能看到月面隱沒地影的過程，晚上19時09分到19時28分為精華階段，加上今天各地多雲晴，大致都能看到，今晚18時30分到21時，除了氣象局官網外，報天氣-中央氣象局、報天文-中央氣象局官方臉書也都有直播供民眾觀賞。

氣象局表示，本次月全食的全部過程，自台灣時間5月26日16時46分起，由「半影食始」揭開序幕、17時45分「初虧」、19時09分「食既」、19時19分「食甚」、19時28分「生光」、20時53分「復圓」，最後在21時51分「半影食終」結束，共歷時5小時又5分鐘，其間於19時09分至19時28分是最精華的全食階段，計19分鐘。

(中時 )