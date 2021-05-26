南投縣警察局自5月15日起到25日止，計動員警力1523人次，取締違法養生館、按摩店、私人招待所共5家。（警方提供）

南投縣警察局長呂新財今天說，警方將針對公告停止營業的八大行業等高風險場所，動員內外勤警力，採取不定時、不定點，密集多次的查察。（陳世宗攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延擴大，南投縣警察局針對公告停止營業的八大行業等高風險場所，動員內外勤警力，採取不定時、不定點，密集多次的查察；南投縣警察局長呂新財今天說，自5月15日起到25日止，計動員警力1523人次，取締違法養生館、按摩店、私人招待所共5家，依傳染病防治法第67條究辦。

呂新財指出，目前尚屬嚴峻時期，對於少數業者心存僥倖、只求私利，破壞政府防疫政策，是防疫的罪人，縣警局將運用科技偵查計巧，比照偵辦重大刑案方式；將持續「1家1家查、1個1個辦」，對於違法業者，建議縣府從重裁罰，並斷水斷電、撤銷執照，絕不容許業者挑戰公權力成為防疫破口。

呂新財強調，對於警局同仁這段時間，冒著染疫的風險，全力投入協助各項防疫工作，從勸導民眾戴口罩、查緝違法營業，還要維護治安、交通及為民服務，非常辛苦，特別表達慰勉之意；縣警局將積極爭取疫苗給執勤同仁施打，保護員警身體健康。

(中時 )