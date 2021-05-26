香港影帝黃秋生去年將工作重心移往台灣，已取得就業金卡，更接下實境節目《開著餐車交朋友》。昨(25日)傳出黃秋生低調回到香港，引來酸民質疑他在台灣沒得撈錢就回到家鄉，昨晚黃秋生發文駁斥抹黑酸民，強調是為了工作才回到香港，他讚台灣防疫工作仍做得好，相信很快能控制疫情，他也分享久違回香港心情，驚訝家鄉的防疫也進步不少。

黃秋生經紀人昨證實他24日已經回到香港，準備投入8月將舉行的舞台劇《ART呃》，至於《開著餐車交朋友》第二季目前已經拍了3、4集，目前錄影暫停，要等黃秋生9月回台之後才能再錄影，希望能依照原本計畫在秋季播映。

黃秋生發文。（圖／翻攝自黃秋生Anthony Perry臉書）

黃秋生閃電回港的消息傳開後，引來不少揣測，昨晚他爆氣在臉書寫下：「那些搞抹黑的白痴不用再花心思了，我在臺灣住酒店，根本不用外出，安全得很，回港又要到醫院檢測，又要坐飛機，又要二十一天隔離，危險得很，麻煩得很。和你們所說什麼台灣危險所以回港毛關係都沒有」。

對於工作現況，黃秋生澄清，因為香港隔離期升高需21天，他現在回去僅剩1個多月排練時間，至於疫情，他樂觀相信台灣很快能控制疫情，「另外，今次回港也覺得香港做防疫做得不錯，跟得很足，起碼我是這樣感覺，比之前進步了」，最後諷刺酸民都是「乞兒」，他離開就罵他：「在這裡撈不起，要逃走了」，回來又譙：「在外邊沒得撈啦」，並補充不是汙名化乞丐，「對不起，行乞討飯的也應被尊重，但實在想不出形容詞」。

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(中時新聞網)