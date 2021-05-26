第74屆世界衛生大會近日召開，國際社會多方表態支持中國大陸在世衛大會涉台議題上的立場，而G7七國集團外長日前發表共同聲明邀請台灣參與。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，在世衛大會炒作涉台問題不得人心，一個中國原則是國際社會共識。

大陸國台辦今天上午召開例行記者會，關於第74屆世衛大會涉台議題，朱鳳蓮重申，搞「台獨」沒有出路，在世衛大會炒作涉台問題不得人心。一個中國原則是國際社會共識，是人心所向、大勢所趨。

朱鳳蓮表示，需要指出的是，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉。陸方不僅促進兩岸衛生領域交流合作，而且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。台灣方面獲取各種疫情防控信息和支援的管道是暢通有效的。

朱鳳蓮表示，新冠肺炎疫情發生後，陸方已向台灣地區通報疫情260次，同意台灣地區衛生專家參加世衛組織技術活動16次。台灣方面宣揚所謂「國際防疫缺口」的政治謊言不過是民進黨當局以疫謀「獨」的藉口。

朱鳳蓮強調，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

朱鳳蓮表示，大陸奉勸民進黨當局，不要在錯誤道路上越走越遠。任何挑戰一個中國原則的行徑都必然以失敗告終。

(中時 )