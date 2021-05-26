民眾黨立委邱臣遠今日表示，全國進入防疫三級警戒，瞬間重創藝文產業，對展演企劃、作品創作、策展、唱片、出版、經紀等藝文產業及其幕後工作人員所造成的衝擊，文化部等相關單位應廣納產業基層、公協會的意見，積極爭取紓困經費。

除邱臣遠外，種子音樂有限公司總經理曹馨引、凱渥實業股份有限公司總經理宣美齡也分別以影片及聲明表達意見。

邱臣遠指出，文化部日前公布「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運損失之事業補助申請須知」，提供「表演藝術展演」、「流行音樂演出」及「電影國片商業映演」申請最高250萬元的補助，但藝文產業異質性高，若以類別來區分恐怕掛一漏萬。

曹馨引說，從去年全球疫情爆發以來，相關產業已經苦撐一年，可以申請的相關補助為之又少，近期國內疫情爆發、三級警戒延長至6月8日，許多藝文活動陷入「延期」、「取消」、「再延期」、「再取消」，最後乾脆停辦的循環與空轉，沒有演出機會，就沒有收入，「期盼新的紓困方案，政府可以多重視藝文產業。」

宣美齡表示，此波國內疫情再度衝擊了藝文界的步調，許多活動展覽與演出被迫暫停，包括展演企劃及作品創作也都受到極大影響，宣美齡總經理強調，沒有商業演出的機會、沒有戲劇表現的作品，對經營經紀事業的公司而言，是艱辛的挑戰，希望政府儘快啟動新的紓困計畫，「讓藝文界的美麗，可以一直延續並發光發熱。」

邱臣遠委員說，文化部應與各縣市文化主管機關、產業公協會合作，在前兩次紓困的基礎上，持續盤點異質性高的藝文團體及其面臨的困境，加速產業與行政單位的溝通，加速審查效率，提供更有效率的紓困措施。

(中時 )