受到疫情衝擊，醫院擔負龐大救護、救治的責任，第一線醫護人員也承受各方壓力，為表達對醫護人員不辭辛勞的救助，清新溫泉飯店從5/25~6/8，共準備1,500個暖心餐盒，贈予台中榮民總醫院，為第一線醫護人員加油打氣。
5/25~6/8期間，清新溫泉飯店召集中、西、日主廚團隊，每日提供100個暖心餐盒，從設計不同菜單外，材料的嚴選、採購至菜餚烹煮及裝盛，過程小心翼翼，為的就是希望能提供醫護人員均衡的飲食並補充元氣，替醫護盡點心力，給第一線辛苦的醫護人員，可以感受到社會的溫暖。
另外，即日起，新采自助百匯餐廳提供外帶分享餐服務、10公里（含）免費外送服務。主廚挑選新采百匯餐廳最受消費者喜愛的菜餚，如煙燻鮭魚、清蒸三點蟹、焗烤海鮮總匯、咖哩帶骨牛肉、德式豬腳等多種美味菜餚，設計4人份及6人份外帶分享餐，讓民眾防疫期間在家也可吃美食。
(工商 )
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