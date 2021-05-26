國內疫情延燒，台北市議員林亮君幕僚日前驚傳染疫，其特助吳崢快篩陰性，結果出爐當下被強制送往凱撒飯店隔離，遭到隔離的吳崢在臉書分享飯店第一天提供的防疫餐點，竟出現令眾人聞之色變的最雷便當菜「三色豆」，嚇壞網友，直呼「這張應該當作宣傳，請大家認真防疫，以免確診後會被餵三色豆」。

吳崢24日晚上快篩陽性被遭到隔離後，決定從每天分享自炊料理改成防疫伙食，從臉書上PO出的照片可以看到，當天半夜被隔離時第一餐是吃辣椒雞便當、第一天早餐是路易莎蛋堡配紅茶、午餐碳烤雞腿便當，但到了重頭戲晚餐就變了樣，送來的便當不僅有台式咖哩，還有眾人最討厭的「三色豆」。

吳崢第一天半夜入住隔離旅館領到的是辣椒雞便當。（翻攝自吳崢臉書）

隔天午餐碳烤雞腿便當。（翻攝自吳崢臉書）

到了晚餐變成咖哩三色豆便當，令網友無法接受。（翻攝自吳崢臉書）

對此，網友看到三色豆便當非常震驚，紛紛留言：「三色豆太沒人性跟監獄一樣！」、「慘無人道三色豆」、「那個三色豆是酷刑吧，希望你早日平安」、「三色豆！柯文哲太過份了」，更有人因此受到啟發「為了不要吃三色豆，我每天都會戴起五顏六色的口罩」、「看到三色豆，決定好好在家防疫避免確診」、「以後可以教小孩『你再不好好戴口罩就讓你去防疫旅館吃三色豆喔！』」連議員林亮君也留言「平安吉祥三色豆」。

但也有人緩頰，其實加強版隔離旅館吃的菜色還不錯，「除了三色豆」、「我們員工也都吃一樣的，晚餐真的吃不下去，除了今天晚餐大傻眼以外，其實大部分都蠻好吃的」。

(中時新聞網)