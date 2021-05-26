大陸官方定調出手重打虛擬貨幣，轄區內有諸多挖礦行為的內蒙古繼日前設立舉報平台後，25日又推出8項新措施，從各面向打擊虛擬貨幣的挖礦、交易、集資。

內蒙古發改委25日宣布，推出8項新措施，以進一步清理虛擬貨幣挖礦行為，強化打擊懲戒力度。第一，對工業園區、數據中心、自備電廠等主體，為虛擬貨幣挖礦企業提供場地、電力支持的，將加大節能監察力度，核減能耗預算指標。

第二，對大數據中心、雲端運算企業等主體存在虛擬貨幣挖礦行為的，主管部門將取消各類優惠政策，退出內蒙古電力多邊交易市場。第三，對通訊企業、網路企業等主體存在虛擬貨幣挖礦行為的，主管部門會依法吊銷增值電訊業務許可證。

第四，對網咖等主體存在虛擬貨幣挖礦行為的，主管部門依法依規對其進行停業整頓等處置。第五，對未經報批私自接入動力電源的虛擬貨幣挖礦專案等主體，對其違法竊電行為依法移送司法機關處理。

第六，對企業、個人等主體存在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機關處理。第七，對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集資等行為的，依相關法規由主管部門從嚴處置。第八，對存在虛擬貨幣挖礦行為的相關企業及有關人員，按有關規定納入失信黑名單。

(工商 )