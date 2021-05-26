國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，全國防疫警戒三級延長至6月14日，不少公司行號都採取分流、分組上班，但由於病毒是無形的，不少勞工擔心在通勤時會不小心染疫；對此，勞動部勞保局表示，只要勞工可以舉證是在通勤途中染疫、甚至在必要的通勤路線上買餐染疫，再配合疾管署的疫調資料、相關實聯制認定等，就可以被認定為職災。

勞保局職業災害給付組專門委員馬襄玲指出，目前職業傷病相關規定，對於通勤途中發生事故，可以認定職業災害，如果當勞工是在上下班通勤途中染疫，就必須要在申請資料中，敘明時間、地點、還要舉證，由於現在悠遊卡等電子票證都可以實名制，所以可以查到足跡，若有必要，疾管署也會有相關疫調資料作為佐證。

由於日前有個相當有名的「鹹粥」案例，勞工在通勤途中去買鹹粥發生意外，也被法院認定成為職災。是否近期在通勤時，外帶買早餐、晚餐這種時間不小心染疫，都可以符合「通勤職災」條件？

馬襄玲指出，通勤職災是指日常居或住處所往返就業場所過程，其中涵括日常生活所必需之私人行為，如果勞工在通勤的必要路線上，外帶早餐、晚餐時不小心染疫，只要檢附相關事實證明，經審核通過，也會被認定為職災。

依照現行法令，勞工在執行職務、在工作處所遭遇到職業災害，就屬於職災，雇主必須要負起補償責任，同時勞保局也會啟動勞保職災相關給付；但如果是通勤途中發生意外，就屬於「通勤職災」，這情況下雇主不需負擔補償責任，但勞保局仍會發職災給付。

勞保的職災給付包括不能工作期間，可依月投保薪資領取，第一年可領7成、第二年可領5成，最多可領2年；若不慎染疫死亡，遺屬可領遺屬年金或遺屬津貼，最高可領到45個月。

(工商 )