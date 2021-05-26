金門「快篩令」引爆地方與中央激烈衝突，在金門積極爭取下，25日終於開放金門、馬祖、澎湖三離島「自願性快篩」。對此，台大政治系副教授彭錦鵬表示，美國州政府一天可快篩多達5至10萬人，台灣卻一直不願意積極投入快篩，這點「非常奇怪」；他呼籲，指揮中心應廣納諫言並鼓勵地方篩檢，而非拿出對彰化縣衛生局篩檢咎責的態度來對待疫情。

彭錦鵬今日（26）接受香港媒體《中評社》訪問表示，兩周前台北市政府評估疫情嚴峻，有設置快篩站的需求就馬上啟動快篩站，根本不是指揮中心啟動的，但從結果來看，台北市顯然是做對了，更凸顯出指揮中心在過去1年多來，根本沒有做好相關準備、指揮中心是錯誤的。

彭錦鵬指出，去年彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，對當地執行的萬人抗體血清調查，指揮中心居然要追究責任，這種態度從國際經驗來看，實在是相當荒唐、離譜；像美國州政府1天可以快篩5至10萬人，疫情急迫效率是大家最重視的，台灣卻反其道而行遲遲不願投入大規模快篩，這點真的「非常奇怪」。

對此，彭錦鵬建議，指揮中心應廣納各界意見，海納百川，把握機會趕快改變觀念鼓勵民眾快篩，而且還要讓快篩流程更方便，讓所有無論有無症狀的民眾，都能夠及早知道自己是否確診，在第一時間就做好因應準備，這是防疫很重要的工作。

(中時新聞網)